Жителей Казани довел до ужаса появившийся внезапно в небе «ядерный гриб»
Фото: [скриншот с видео]
Кучево-дождевое облако в виде ядерного гриба стояло вечером в среду, 2 августа,в небе над столицей Татарстана. Местные жители, испугавшиеся происходящего, делились снимками и видео происходящего в соцсетях.
Как пишет «Вечерняя Казань», это хоть и не совсем обычное, но все же метеорологическое явление. Такое кучево-дождевое облако метеорологи еще называют «наковальня».
Отмечается, что данное явление происходит довольно редко, в случае, если облако упирается в стратосферу на высоте порядка 12 километров. При этом его верхушка «расплывается», в результате чего и образуется фигура, напоминающая по форме гриб.
Ранее сообщалось, что пронесшийся в Татарстане ураган повредил 26 детских лагерей.