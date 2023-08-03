Жителей Казани довел до ужаса появившийся внезапно в небе «ядерный гриб»

Кучево-дождевое облако в виде ядерного гриба стояло вечером в среду, 2 августа,в небе над столицей Татарстана. Местные жители, испугавшиеся происходящего, делились снимками и видео происходящего в соцсетях.

Как пишет «Вечерняя Казань», это хоть и не совсем обычное, но все же метеорологическое явление. Такое кучево-дождевое облако метеорологи еще называют «наковальня».

Отмечается, что данное явление происходит довольно редко, в случае, если облако упирается в стратосферу на высоте порядка 12 километров. При этом его верхушка «расплывается», в результате чего и образуется фигура, напоминающая по форме гриб.

Ранее сообщалось, что пронесшийся в Татарстане ураган повредил 26 детских лагерей.