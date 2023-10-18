Градус протестов накаляется: сочувствующие палестинцам турки громят рестораны McDonald's в Стамбуле

В Стамбуле набирает обороты истерия местного населения по отношению ко всему, что может ассоциироваться с Израилем и США. Триггером стал недавний ракетный удар ЦАХАЛ по госпиталю в одном из районов Газы.

В соцсетях множатся видео, на которых протестующие в Турции против израильских бомбардировок сектора Газа начали громить рестораны McDonald's в Стамбуле.

После ночного нападения на военные базы США турецкие протестующие мусульмане перешли к погромам ресторанов McDonald's Сколько именно точек общепита в Стамбуле уничтожено - пока непонятно.

Также в ближневосточных пабликах сообщается, что группа недовольных происходящим в секторе Газа разрушила несколько ресторанов McDonald's в ливанском Айн-эль-Мрейсе. Отмечается, что рост антиамериканских настроений в регионе растет с каждым часом.

Напомним, ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 800 человек.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».