Градусник не аргумент: россиян вынудят работать с температурой из-за новых правил

Еще с 2025 года правила получения больничного листа в России существенно изменились. Как пишет Progorod59.ru , Минздрав обновил критерии, и теперь ключевым условием для оформления листка нетрудоспособности станет не просто факт болезни, а ее прямое влияние на возможность работать.

Сообщается, что гражданин сможет получить больничный по собственному обращению только в том случае, если «заболевание, травма или отравление мешают ему выполнять работу».

Новые правила расширяют перечень оснований для законного отсутствия на рабочем месте. В него официально внесены такие пункты, как лечение в санаториях, уход за больными членами семьи, помощь пожилым родственникам, а также карантин, беременность, усыновление ребенка и протезирование в условиях стационара. По замыслу авторов инициативы, это сделает систему более гибкой и справедливой.

Как отмечает депутат Алексей Куринный, такие изменения помогут точнее понимать, «действительно ли человеку необходимо временно освободиться от работы, и сократят число неправомерных больничных». Однако на практике это может привести к более сложной процедуре освидетельствования и потенциальным спорам между работником, врачом и работодателем о том, насколько конкретное недомогание действительно мешает трудовой деятельности.

Параллельно с ужесточением подходов готовится и стимул. К 2026 году планируется значительное увеличение максимальных выплат по листкам нетрудоспособности — до 200 тысяч рублей, что примерно в полтора раза превышает текущий потолок. Чтобы претендовать на максимальную сумму, потребуется иметь страховой стаж от восьми лет и среднюю зарплату не ниже 233 тысяч рублей в месяц. В таком случае дневное пособие может достигать около 6 тысяч рублей.

Реформа, как уточняется, направлена на то, чтобы сделать систему более адресной, но ее реализация покажет, насколько баланс между контролем и социальной защитой будет соблюден.

Ранее сообщалось, что Минздрав работает над ужесточением правил выдачи больничных листов.