Гранату взорвали рядом с детской площадкой в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске мужчина взорвал светошумовую гранату рядом с детской площадкой. Об этом сообщает «Московская область 24».

Инцидент произошел на улице 43-й Армии. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов. Официальные комментарии по этому случаю пока не были опубликованы.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске у иностранца с поддельным паспортом нашли арсенал оружия с гранатами и патронами.