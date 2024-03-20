«Границы окончательно размываются»: почему актеру Кологривому нельзя даже смотреть в сторону спиртного

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил дебош в Новосибирском баре. Актер напился, приставал к официантке, а затем укусил ее и начал бросаться с кулаками на окружающих.

Сейчас Кологривый задержан, а на него заведено дело о мелком хулиганстве. По статье 20.1 КоАП РФ артисту грозит либо штраф в размере одной тыс. рублей, либо арест на 15 суток. Видимо, сам актер предполагает второй вариант, так как уже успел по своей инициативе отменить выступление на гала-концерте «Жванецкий» в подмосковной Барвихе, запланированное на 31 марта.

Адвокат Арсения Разумовская рассказала нам, какое из наказаний с большей вероятностью получит Никита Кологривый. По ее словам, он и правда может не принять участия в упомянутом мероприятии.

«При назначении административного наказания учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. Например, если потерпевшая придет и скажет, что у нее нет претензий к нему, то суд может ограничиться штрафом. Но если он даже не извинился перед ней, не загладил вред, то, скорее всего, будет арест. Хотя назначить могут не 15, а 10 суток», — отметила юрист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Независимо от того, каким будет наказание, сама история точно пойдет на пользу артисту. Таким мнением с нами поделилась клинический психолог, кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн, отметив, что причиной случившегося стал характер Кологривого вкупе с большой дозой алкоголя.

«Человек может обладать особенностями характера — акцентуациями — и вести себя эксцентрично. Под действием алкоголя или наркотиков барьеры и границы окончательно размываются. Есть люди, которые абсолютно нормально ведут себя, будучи трезвыми, но под действием спиртного теряют адекватность. Думаю, для Никиты опыт взаимодействия с полицией станет сдерживающим — репутация обходится дорого», — подчеркнула специалист.

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