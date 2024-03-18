«Придется попрощаться»: за эту ошибку звезда «Ворониных» дорого заплатит

Известная российская актриса Екатерина Волкова поддалась на уловку мошенников, думая, что покупает редкий корм для собак. Вернуть свои деньги ей уже не удастся, так считает юрист Алла Георгиева.

Ранее звезда «Ворониных» рассказала, что нашла в социальных сетях объявление о продаже еды для питомцев, которую сегодня трудно найти в России. Поставщик опубликовал убедительные фото и правдоподобные отзывы покупателей, что и привлекло Волкову. Как пишет Shot, она перевела злоумышленникам 50 тыс. рублей, после чего те перестали выходить на связь и никакого корма, разумеется, не выслали.

«Банк в данном случае вернуть деньги не сможет, так как операция проведена. И сотрудник финорганизации посоветует обращаться за возвратом денежных средств к продавцу. Если таких обращений будет множество, банк может заблокировать мошеннический счет. Екатерине Волковой, скорее всего, придется попрощаться со своими деньгами, а впредь быть более бдительной и тщательно выбирать продавца», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, напомнила Георгиева, не следует доверять непроверенным каналам, чатам и группам в социальных сетях и мессенджерах.

«Отзывы о товаре и продавце тут вполне могут быть «накрученными» и не иметь никакого отношения к действительности. Также, не стоит доверять предложениям о покупке товара по акции, они тоже могут оказаться мошенническими схемами. Если все-таки есть непреодолимое желание совершить покупку таким образом, лучше договориться с продавцом об оплате при получении товара», — добавила собеседница.

Если деньги переведены, а продавец скрылся, можно обратиться с жалобой о случившемся в службу поддержки канала, мессенджера или соцсети, где было опубликовано объявление. Также нужно подать заявление в полицию, предварительно взяв выписку из банка об онлайн-переводе и подготовив скриншоты переписки, уточнила эксперт.

«Но раскрываемость таких дел невысокая. Заявление от пострадавшего принять обязаны, а вот далее может последовать отказ в возбуждении уголовного дела, ведь деньги переводились добровольно. Либо здесь могут усмотреть гражданско-правовые отношения. Но проверку провести должны», — подчеркнула юрист.

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