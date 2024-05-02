Граждан Киргизии призвали отказаться от поездок в Россию

МИД Киргизии настоятельно рекомендовал своим гражданам временно не посещать Россию, не пересекать ее наземных и воздушных границ. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Активные проверки на границах с Россией стали причиной рекомендации МИД Киргизии. Усиление контроля и высокий риск не попасть в страну смущает ведомство. Граждане Таджикистана также подвергались тщательным проверкам и застревали в аэропортах.

«Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», — гласит предупреждение на сайте МИД Киргизии.

Напомним, что в апреле граждане Таджикистана застряли на казахстанско-российской границе в Оренбургской области, а также не могли выехать из аэропорта Москвы из-за проверок. Их объяснили усиленными мерами контроля, введенными после страшного теракта в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что МИД Таджикистана вызвал «на ковер» российского посла