Граждан Киргизии пытаются завербовать для совершения терактов в России
Фото: [Медиасток.рф]
Министерство труда Кыргызстана сообщило об участившихся случаях распространения смс и звонков, где злоумышленники просят совершить акт терроризма в РФ. При этом предлагают вознаградить исполнителя солидной суммой, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
В основном вербовки проводят на сайтах знакомств и в соцсетях, где пользователи оставляют немного информации о себе. Оценивают религиозные убеждения человека, подписки на группы, социальные и национальные факторы. Неизвестные связываются с объектом, предлагая пойти на преступление за вознаграждение.
Злоумышленники, как полагают, могут обладать высоким искусством убеждения и хитростью: под их прицелом люди с признаками депрессии или те, кто попадает в непростые жизненные ситуации. Их настраивают на улучшение жизни после совершения преступления. Люди со слабой психикой легко поддаются вербовке.
Полагают, что за распространением неправомерных призывов стоит Украина. Граждан Киргизии и других стран предостерегли от общения со злоумышленников, и советуют сразу обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что мигрантам стали чаще запрещать работать в такси после теракта в «Крокусе».