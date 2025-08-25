Граждан Таджикистана начнут наказывать за услуги колдунов

Власти Таджикистана вводят санкции за посещение магов и предсказателей. Об этом проинформировало главное управление МВД республики в своем телеграм-канале.

Согласно заявлению, в обновленном Кодексе об административных правонарушениях Республики Таджикистан предусмотрена административная ответственность для граждан, прибегающих к помощи гадалок и колдунов.

Представители ведомства уточнили, что за подобные действия предусмотрен штраф, достигающий 4,5 тыс. сомони (примерно 38 тыс. руб.). Кроме того, полицейские обратились к населению с призывом отказаться от «суеверных и противозаконных действий», а также просили оказать содействие правоохранительным органам в полной ликвидации данного явления.

Таким образом, власти стремятся искоренить практику обращения к гадалкам и колдунам, считая ее противоречащей закону и общественному порядку.

Ранее сообщалось, что россияне массово скупают осиновые колья от сглаза.