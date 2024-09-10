Граждан Таджикистана призвали воздержаться от полетов в Россию

Посольство Таджикистана в Москве в очередной раз предупредило граждан об усилении контроля на границе. Желающим посетить Россию рекомендовали на время отложить поездки воздушным транспортом.

Посещение России может доставить трудности для жителей Таджикистана из-за усиления контроля на границе. Ведомство уточнило, что речь про воздушные гавани, где стали более строго проверять приезжих из ближнего зарубежья. Пока неизвестно, насколько долго продлятся меры по безопасности.

Похожее предупреждение МИД публиковал 27 апреля 2024 года. Граждан Таджикистана призывали временно не посещать Россию, так как тысячи человек из республики уже застряли в московских аэропортах из-за усиленных проверок. В тот же период СМИ опубликовали новости про очереди таджиков на границе с Казахстаном в Оренбургской области. Причиной такой строгости стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где задержали вероятных террористов как раз из Таджикистана.

Ранее сообщалось, что граждан Киргизии призвали отказаться от поездок в Россию.