Граждане Башкортостана потребовали отозвать звание заслуженного артиста у Егора Крида

В Башкортостане разгорается скандал вокруг нового звания Егора Крида. Жители республики инициировали сбор подписей за лишение певца только что полученного звания заслуженного артиста.

Как сообщило агентство URA.RU, соответствующая петиция уже набрала более 300 подписей. Основная претензия граждан касается содержания песен исполнителя. Автор обращения указывает на обилие ненормативной лексики в таких хитах Крида, как «Бери в рот» и Pussy Boy, что, по мнению подписантов, не соответствует высокому званию.

Напомним, что о присвоении певцу звания заслуженного артиста Республики Башкортостан стало известно 21 октября. Церемония состоялась накануне, после его концерта в Уфе.

Ранее сообщалось, что Егор Крид на сцене получил урок русского языка от девочки из Подмосковья.