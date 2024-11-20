Граждане РФ смогут покупать железнодорожные билеты за 180 дней до отправки

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), которая является дочерним предприятием РЖД, Владимир Пястолов сообщил о возможности увеличения срока начала продаж железнодорожных билетов до 180 дней, передает РИА Новости.

На сегодняшний день покупка билетов доступна максимум за 120 дней до отправления. «Федеральная пассажирская компания» осуществляет основную часть перевозок в России по поездам дальнего следования. 100% акций ФПК принадлежат РЖД за исключением одной акции.

Ранее сообщалось, что 28 декабря россияне будут работать полный день. Несмотря на то что последняя неделя декабря является предновогодней, суббота не будет сокращенным днем.