Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

28 декабря россияне будут работать полный день. Несмотря на то, что последняя неделя декабря является предновогодней, суббота не будет сокращенным днем, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что 28 декабря россияне будут работать за понедельник, 30 декабря, в связи с переносом выходных на 2024 год.

Нилов обратился к руководителям компаний с призывом проявить понимание и дать сотрудникам возможность дольше отдохнуть.

Ранее эксперт Березнюк пояснил, что стоит ли ожидать падения цен на икру к Новому году.