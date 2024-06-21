Гражданин Азербайджана утроил стрельбу в Кургане

Иностранец, проживающий в Туле, открыл огонь из окна машины во время поездки по Кургану. За выходку его привлекли к ответственности, сообщают Тульские известия со ссылкой на УМВД по Курганской области.

Было установлено, что 20 июня азербайджанец при поездке на машине устроил пальбу в воздух. Он сделал несколько выстрелов и перепугал людей, услышавших звуки.

Иностранца нашли и задержали. Оказалось, что 31-летний любитель стрельбы не является владельцев оружия. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчине грозит лишение свободы до восьми лет.

Отмечается, что фигурант проходил по программе Тульской области по добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом. Теперь, вероятно, о помощи можно забыть.

Ранее сообщалось, что хитрый таджикистанец получил ВНЖ в России благодаря молодой девушке с ребенком.