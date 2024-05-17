Хитрый таджикистанец получил ВНЖ в России благодаря молодой девушке с ребенком

В Тульской области уроженец Таджикистана незаконно стал опекуном ребенка 20-летней местной жительницы. Благодаря этому он получил вид на жительство, но теперь проходит с ним недолго. Об этом сообщают Тульские известия .

Нарушение миграционного законодательства нашли в Белевском районе. Было установлено, что 29-летняя местная жительница связалась с 20-летней тулячкой, матерью-одиночкой. К ней она пристроила иностранца, уговорив оформить фиктивное отцовство. Девушка согласилась, благодаря чему 32-летний гражданин Таджикистана получил вид на жительство в России в упрощенном порядке. Это позволяет сделать свидетельство об установлении отцовства.

Однако схему женщины раскрыли правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье об «организации незаконного пребывания в РФ иностранного гражданина группой лиц по предварительному сговору». Прокуратура отправила документы иностранца на аннулирование, так же поступят с его ВНЖ. Дальнейшее решение о судьбе мужчины и организаторши примет суд. Не исключено, что дело дойдет до депортации.

Ранее сообщалось, что мигранты напали на юного именинника в Екатеринбурге из-за татуировок.