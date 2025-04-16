Гражданин Соединенных Штатов Эрик Пичони сообщил, что переехал из Америки в Россию из-за действенной системы по поддержке семей и доступности медицинской помощи. Свое мнение он высказал на собственном YouTube-канале.

У Пичони есть маленькая дочка. По этой причине он временами тратил тысячи долларов в месяц, поскольку страховка покрывала лишь малую часть трат. В России же ситуация кардинально другая.

«В России очень хорошие условия для воспитания детей. Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям», — указал он.

Американец добавил, что в России стал чувствовать, что они и его семья не одиноки в заботах. Он также подчеркнул, что стал ощущать себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья собрались заметно увеличить поддержку для предприятий, которые выпускают товары для детей. По утверждению правительства Московской области, к 2030 году планируется охватить поддержкой со стороны государства 50% такого бизнеса.