Гражданин США сбежал из московской психбольницы и покинул Россию

Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского в Москве, неожиданно покинул Россию. По данным ТАСС, 46-летний американец самовольно выписался из психиатрической больницы имени Алексеева в столице.

Американец проходил принудительное лечение и должен был оставаться в психиатрической клинике по решению суда. Однако вместо этого он самостоятельно выписался и уехал за границу. Медики также не увидели оснований его держать, одобрив амбулаторное лечение. Теперь текущее местонахождение американца неизвестно.

Отмечается, что в апреле Мещанский суд признал Татера невменяемым и освободил от уголовной ответственности, назначив принудительную госпитализацию. Адвокат Полина Власюк заявила, что защита не была уведомлена о выписке и продолжает оспаривать решение суда.

Конфликт начался в августе 2024 года, когда Татер, остановившись в московском отеле Radisson, устроил скандал и напал на сотрудницу полиции. Сначала его приговорили к 15 суткам ареста за хулиганство, но затем возбудили уголовное дело. Экспертиза в центре им. Сербского подтвердила его невменяемость, что позволило избежать тюрьмы.

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