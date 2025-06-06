Японского самурая на СВО обучили мату и обратили в христианство

Японский доброволец с позывным Даня Багров уже полтора года участвует в спецоперации на стороне ВС РФ. Его необычную историю передал военкор RT Влад Андрица.

Бывший боец японского спецназа сменил буддизм на православие, объяснив это желанием «после смерти быть с русскими братьями». Сейчас он служит штурмовиком в спецподразделении «Ахмат», хотя ранее был снайпером, пулеметчиком и минометчиком.

Свой позывной Багров он выбрал в честь героя культового фильма «Брат». Несмотря на слабое знание русского языка, он уверенно понимает боевые команды, а также, по его словам, «овладел матом на поле боя».

Даня признается, что его отец — летчик-камикадзе — стал для него примером самурайской стойкости. В одном из эпизодов боец остался один рядом с погибшими товарищами, не раз предполагая, что сам может стать «двухсотым».

Осколок, попавший ему в щеку во время боев в Курской области, он теперь носит как талисман.

Ранее сообщалось, что приплывшего в Россию на сапе француза отправили в СИЗО.