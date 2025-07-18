Гражданские жены погибших военных получат льготы

Гражданские жены погибших военных смогут претендовать на социальные льготы — соответствующие поправки одобрил комитет Госдумы по обороне. Для этого потребуется подтвердить совместное проживание не менее трех лет и наличие общего ребенка. Об этом сообщает РБК.

Комитет Госдумы по обороне поддержал инициативу, которая расширяет перечень получателей социальных выплат. Теперь право на льготы получат не только официальные супруги погибших военных, но и женщины, которые состояли с ними в гражданском браке. Главное условие — подтверждение совместного проживания и ведения хозяйства не менее трех лет, а также наличие общего ребенка.

Поправки внесены в закон «Об обороне» и будут рассмотрены во втором чтении. Решение о признании факта совместного проживания будет принимать суд, но только если ни один из партнеров не состоял в официальном браке на момент гибели военного. Также исключаются случаи, когда партнеры являются близкими родственниками.

После вступления судебного решения в силу гражданские супруги смогут рассчитывать на федеральные и региональные меры поддержки — от материальных выплат до помощи в получении образования.

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