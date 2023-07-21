Гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» прошел в Рузе
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Четырнадцатый гражданский форум по развитию здравоохранения «Подмосковье. Здоровье» прошел в Рузе, сообщили в Минздраве региона. В мероприятии приняли участие две сотни человек.
Участники, в число которых вошли жители четырех муниципалитетов, обсудили с первым зампредом областного правительства Светланой Стригунковой планы по развитию здравоохранения.
«Диалог всегда был и остается одним из самых удобных форматов общения, так как некоторые вопросы можно решить оперативно», - отметила Стригункова.
Жителей волновали вопросы строительства и ремонта больниц, привлечения врачей, доступности медицинской помощи.
Ранее важность работы по привлечению медиков отметил губернатор области Андрей Воробьев.