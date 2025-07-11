Гражданский самолет заметили над Киевом впервые с начала СВО

Впервые после начала специальной военной операции в небе над Киевом был замечен гражданский авиалайнер. По предварительной информации, это был крупный грузовой самолет Ан-124-100, принадлежащий украинской авиакомпании «Антонов». Эти самолеты обычно используются для транспортировки иностранного вооружения, но до этого момента они осуществляли рейсы только до польского города Жешув.

Как сообщил телеграм-канал Mash, Ан-124 «Руслан», пролетевший над Киевом, мог перевозить американские системы ПВО Patriot. Сообщается, что самолет вылетел из Днепра, куда вооружение доставляется из Польши.

В ряде средств массовой информации появилась информация о том, что это тот самый Ан-124, который Канада конфисковала у России еще в 2022 году. Однако, каналы, ведущиеся военными летчиками, опровергают эту информацию, указывая на то, что это не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые за второй президентский срок воспользуется своими полномочиями для отправки оружия Украине.