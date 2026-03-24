Греческий фермер объяснил роль полифенолов в оливковом масле

Легкая горечь и характерное першение в горле при употреблении оливкового масла считаются важными признаками его высокого качества. Об этом « Газете.Ru » сообщил греческий фермер и партнер бренда Greek Legend Янис Вутактакис.

По его словам, насыщенный вкус напрямую связан со стадией зрелости плодов. Наиболее ценное масло получают из оливок раннего сбора, когда плоды еще сохраняют зеленый цвет. Именно в этот период в них содержится максимальное количество полифенолов — природных соединений, которые формируют характерную горчинку и легкую остроту. Щипание в горле, по словам эксперта, свидетельствует о высоком содержании этих веществ.

Фермер пояснил, что полифенолы выполняют защитную функцию для самих растений: помогают противостоять солнечному воздействию, вредителям и сохранять устойчивость плодов. Для человека эти соединения важны благодаря антиоксидантным свойствам — они способствуют защите клеток и помогают снижать воспалительные процессы.

Эксперт отметил, что масло раннего сбора производится ограниченными партиями. Это связано с коротким периодом сбора урожая, который длится всего несколько недель, а также с тем, что зеленые оливки дают меньше масла, чем полностью созревшие плоды. В Греции, по его словам, сбор урожая по-прежнему часто остается семейной ручной работой, что также влияет на объемы производства.

Вутактакис добавил, что российскому потребителю насыщенный вкус может показаться непривычным, поскольку на рынке чаще представлены более мягкие масла с нейтральным профилем вкуса. Такие продукты проще производить в больших объемах и легче адаптировать под массовый спрос. В греческой традиции, как отметил фермер, слишком мягкое масло нередко воспринимается как менее выразительное по качеству.

