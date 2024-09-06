Green Day остановили концерт из-за беспилотника
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В Детройте американская рок-группа Green Day была вынуждена остановить свое выступление из-за беспилотного летательного аппарата (дрона). Об этом сообщило издание The Detroit News.
Согласно информации от полиции, на стадион Comerica Park, где проходил концерт, был поднят квадрокоптер, что и стало причиной прерывания шоу.
Человека, запустившего дрон, не арестовали, но провели с ним беседу правоохранители. Концерт продолжился спустя примерно десять минут после инцидента.
Позже музыканты извинились перед зрителями за случившееся через свои страницы в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что концерт Кишлака в Москве отменили из-за подозрения в пропаганде наркотиков.