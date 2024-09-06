Концерт Кишлака в Москве отменили из-за подозрения в пропаганде наркотиков

Выступление музыканта не состоится по решению Минкультуры РФ. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Министерство культуры Российской Федерации запретило проведение концерта популярного рэп-исполнителя Кишлака, который должен был состояться в московском клубе «Summer Stage». Решение об отмене мероприятия было принято после жалоб активистов на «деструктивное влияние» творчества Кишлака на молодежь.

25-летний музыкант Максим Фисенко (настоящее имя) принес извинения зрителям и сообщил, что все билеты на концерт будут возвращены. Кроме того, Следственный комитет РФ начал проверку творчества Кишлака на предмет пропаганды наркотиков.

Кишлак — 25-летний российский музыкальный исполнитель родом из Североморска. Свои первые песни он записал еще в 14 лет, которые публиковал на страницах соцсетей. Затем последовали более серьезные проекты.

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