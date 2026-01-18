Грехи не смыть, а святая вода портится: священник развеял популярные заблуждения верующих

Распространенные представления о свойствах святой воды и смысле крещенских купаний часто расходятся с официальной позицией Русской православной церкви. Настоятель храма Воскресения Христова священник Максим Портнов в интервью aif.ru развеял несколько популярных мифов, сделав акцент на практическом и осмысленном подходе к традициям.

Один из главных стереотипов — убеждение, что святая вода не портится благодаря своему особому статусу. Согласно церковным традициям, освещенная вода может сохранять свежесть годами, однако на практике многие сталкиваются с появлением неприятного запаха, осадка или зеленого налета.

«С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся», — пояснил Портнов.

Сохранность воды зависит не от магических свойств, а от отношения человека, что возвращает практику в область личной ответственности и веры.

Важно помнить про простые правила, которые помогут сохранить святую воду:

Стерильная тара: использовать только тщательно вымытые стеклянные банки или новые бутылки без остатков напитков.

Темнота: хранить в шкафу, так как свет провоцирует рост микроскопических водорослей и цветение.

Прохлада: держать вдали от батарей и кухонной плиты, чтобы замедлить размножение бактерий.

Герметичность: всегда плотно закрывать крышку, защищая содержимое от пыли и микробов из воздуха.

Безопасность: если появился запах или осадок — не пить, чтобы избежать расстройства желудка.

Отдельно священник прокомментировал популярный обычай купания в проруби на Крещение. Он подчеркнул, что это действие само по себе не имеет очищающей силы. С духовной точки зрения это погружение в прорубь «не принесет очищение от грехов или исцеление от болезней». Он назвал эту практику суеверием и напомнил о разумном отношении к здоровью, особенно в условиях холодного климата.

Вместо экстремальных процедур церковь предлагает более прикладное и ежедневное использование святой воды.

«Но там, где крестился Христос, лето практически круглый год. У нас все-таки северная страна, поэтому купаться в проруби не полезно физически. <...> Если с верой окропить себя святой водой, если с верой пить ее по утрам, то это может оказать действительно благодатное воздействие на душу и даже на тело», — объяснил он.

Эксперт отмечает, что подобные разъяснения помогают отделить подлинное церковное учение от наросших вокруг него народных обычаев и коммерциализированных аттракционов. Польза заключается в формировании более глубокого и осмысленного отношения к религиозным символам, а также в предотвращении потенциального вреда здоровью из-за бездумного следования традициям.

