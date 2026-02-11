Грехопадение на сцене: за что РПЦ публично осудила казахстанского юмориста Сабурова

Представитель Русской православной церкви высказался о необходимости повышенной деликатности в публичных высказываниях, затрагивающих религиозные чувства. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии ТАСС отметил, что шутки на тему веры требуют особой чуткости по отношению к верующим.

Комментируя конкретный случай с казахстанским комиком Нурланом Сабуровым, Кипшидзе заявил, что тот, будучи человеком нерелигиозным, очевидно, такой деликатностью не обладает. Ранее Сабуров стал автором ряда шуток об Иисусе Христе, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Отдельно представитель РПЦ подчеркнул, что его оценка касается исключительно содержания выступлений комика и не связана с другими аспектами. Напомним, что Нурлану Сабурову ранее был запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет. По официальным данным, это решение было принято в связи с его позицией по специальной военной операции, а также вследствие нарушений миграционного и налогового законодательства. Инцидент с запретом произошел в аэропорту Внуково, после чего комик вылетел в Казахстан.

Ранее сообщалось, что 6 февраля Сабуров улетел в Казахстан.