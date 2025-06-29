Грета Тунберг начала протест против отмены гей-парада в Венгрии

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг не прекращает свою деятельность и вновь выходит на протест. На этот раз она отправилась в Венгрию, чтобы открыто заявить о своем несогласии с решением об отмене гей-парада*. В видеообращении Тунберг призывает людей присоединиться к акции.

«Сегодня я присоединяюсь к тысячам людей в Будапеште, которые бросили вызов Виктору Орбану, отчаянно пытающемуся запретить „Марш гордости“. А он символизирует собой не только протест, но и торжество любви», — заявила она.

По мнению активистки, действия, направленные на защиту так называемых традиционных ценностей, по сути своей являются проявлением фашизма. Она подчеркнула, что любовь невозможно запретить, и призвала всех неравнодушных поддержать протест.

Ранее сообщалось, что депортированная из Израиля Грета Тунберг вернулась в Швецию.

*принадлежит движению ЛГБТ, деятельность которой запрещена на территории России.