Грета Тунберг начала протест против отмены гей-парада в Венгрии
Грета Тунберг назвала фашизмом отмену гей-парада в Венгрии
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг не прекращает свою деятельность и вновь выходит на протест. На этот раз она отправилась в Венгрию, чтобы открыто заявить о своем несогласии с решением об отмене гей-парада*. В видеообращении Тунберг призывает людей присоединиться к акции.
«Сегодня я присоединяюсь к тысячам людей в Будапеште, которые бросили вызов Виктору Орбану, отчаянно пытающемуся запретить „Марш гордости“. А он символизирует собой не только протест, но и торжество любви», — заявила она.
По мнению активистки, действия, направленные на защиту так называемых традиционных ценностей, по сути своей являются проявлением фашизма. Она подчеркнула, что любовь невозможно запретить, и призвала всех неравнодушных поддержать протест.
Ранее сообщалось, что депортированная из Израиля Грета Тунберг вернулась в Швецию.
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