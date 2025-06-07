Израиль снял свой запрет на продажу туров в страну путешественникам из РФ

Ранее действовавшее в Израиле эмбарго на продажу туристических туров в страну компаниям из России теперь снято. Об этом сообщил Дани Шихар, генеральный директор израильского Министерства туризма, его слова привел ТАСС.

Эмбарго на продажу туристических туров компаниям из России в Израиль было введено в октябре 2023 года. Всем туроператорам и агентствам в Израиле предложили прекратить продавать путевки не только для посещения израильской территории, но и соседних с ними стран. Это было сделано из-за резкого обострения обстановки в стране.

«Формулировка о ситуации в сфере безопасности изменена практически полностью. Это уже не запрет на продажу туров и посещение страны», — указал Шихар.

По его словам, само эмбарго снято, теперь остаются в силе только рекомендации воздерживаться от посещения некоторых районов.

Ранее сообщалось, что израильская армия уничтожила последний гражданский самолет у Йемена. ЦАХАЛ нанесла ракетный удар по аэропорту Саны, являющегося йеменским важным транспортным узлом. В итоге был уничтожен единственный самолет у авиакомпании Yemenia Airways.