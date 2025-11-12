Гриб-самоубийца: в подмосковном лесопарке обнаружили уникальный природный объект

В Алексеевском лесопарке Балашихи сотрудники национального парка «Лосиный остров» обнаружили природный феномен — белый навозник, гриб с одним из самых драматичных жизненных циклов в природе. Об этом пишет REGIONS .

Появление такого гриба в ноябрьском лесу характерно, но наблюдение считается редкой удачей из-за экстремально короткого периода существования плодового тела. Гриб проходит полную трансформацию всего за 48 часов: от белоснежной яйцевидной шляпки до темнеющей слизистой массы, содержащей споры для размножения. Этот процесс, известный как автолиз или самопереваривание, представляет собой уникальный механизм распространения — гриб буквально растворяет собственные ткани специальными ферментами, чтобы высвободить следующее поколение.

Чтобы найти такой необычный гриб нужно ориентироваться на влажные участки лесопарка в период ноябрьских туманов, причем идеальное время для фотофиксации — раннее утро, когда гриб сохраняет свой белый цвет всего несколько часов.

Специалисты подчеркивают, что белый навозник не является краснокнижным, но его мимолетное существование делает каждую встречу ценной для науки и образования.

