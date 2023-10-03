Грибная икра, рийеты и равиоли: подмосковные фермеры представили свою продукцию на ярмарке в Москве

Сельхозпроизводители из Подмосковья стали участниками фермерской ярмарки, которая проходит на Тверской площади в Москве.

Как отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба Минсельхозпрода региона, данная ярмарка — это хорошая возможность для подмосковных предпринимателей познакомить жителей и гостей столицы с натуральной фермерской продукцией.

«Помимо этого, в рамках торгово-закупочных сессий, у фермеров есть возможность рассказать о своем продукте представителям торговых сетей», — подчеркнул он.

Подмосковные фермеры привезли на ярмарку соленые, сушеные и маринованные грибы, грибную икру, ягодные соусы, натуральные консервы, овощи, свежие ягоды, яблоки, сыры, мясные деликатесы, паштеты, рийеты, рулеты собственного производства, а также равиоли ручной лепки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность поддержки фермеров, работающих в регионе.