Сезон открыт: россияне начали собирать рядовку майскую

По информации издания, пользователи соцсетей рассказывают о богатом урожае. В настоящее время появилось большое количество рядовки майской, которая более известна как «георгиев гриб». Некоторые грибники отметили, что раньше никогда не встречались с такой разновидностью гриба. По их данным, этот вид съедобный.

«Никогда бы не подумал, что такие есть можно!» — написал один из пользователей в комментариях.

По информации издания, гриб получил название из-за того, что появляется в лесных массивах в конце апреля — начала мая. По данных экспертов, сейчас в лесах можно собирать сморчки, опята и маслята. Жители Кузбасса выкладывают фото ведер, полных различных грибов. Ранее ростовский грибник с 17-летним стажем рассказал, что некоторые съедобные виды грибов очень легко перепутать с ядовитыми. Он призвал россиян быть внимательными.

Ранее россиянам напомнили, за сбор каких грибов можно расстаться со свободой и 3 млн рублей. Причина — их занесение в Красную книгу. Какие именно грибы можно собирать, не боясь штрафов, и где они растут — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».