Грибной суп и драники: как в семье ветеранов из Павловского Посада встречали главу округа и депутата ГД

В преддверии Дня пожилого человека состоялся визит представителей власти к семье ветеранов труда в Павлово-Посадском городском округе.

Глава муниципального образования Денис Семенов и депутат Государственной Думы от «Единой России» Геннадий Панин посетили супругов Курбацких — Николая Михайловича и Зинаиду Ефимовну.

Эта семейная пара представляет собой образец сохранения традиционных ценностей. В течение всей жизни супруги демонстрировали верность профессиональному долгу и принципам чести. Недавно они отметили значимую дату — 55 лет совместной жизни, которая носит название «изумрудный» юбилей.

Профессиональная биография Николая Михайловича включает 33 года работы в организации «Электросеть», где он прошел путь от главного инженера до генерального директора. Зинаида Ефимовна занимала позицию заместителя начальника по экономическим вопросам в «Росгосстрахе», отдав компании многие годы.

Николай Михайлович достиг значительных успехов в спортивной сфере. Как кандидат в мастера спорта и участник сборной России по настольному теннису в ветеранской категории, он выступал на восьми международных соревнованиях мирового и европейского уровня. В числе его хобби — сбор грибов и приготовление пищи.

Семейные достижения не ограничиваются только супругами. Их внук завершил школьное обучение с золотой медалью и поступил в МХАТ, а шестнадцатилетняя внучка получила знак «Альпинист России» после восхождения на алтайские вершины. В семействе насчитывается двое детей, три внучки, внук и правнучка.

Во время встречи хлебосольные хозяева угостили представителей власти грибным супом и авторскими драниками со сметаной. Денис Семенов и Геннадий Панин выразили поздравления с праздником и пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Подобные встречи демонстрируют уважительное отношение общества к пожилым людям, чей жизненный опыт служит ориентиром для молодого поколения.

