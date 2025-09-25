Грибы, мох и былины: в Подмосковье производят уникальные духи со сказочными ароматами

Подмосковье стало родиной необычного парфюмерного проекта, где вместо традиционных цветочных композиций предлагают ароматы русских сказок и лесных просторов. Об этом сообщает REGIONS.

Предпринимательница Полина Поплевина создала бренд «Ладаника», объединивший парфюмеров со всей России для разработки духов с национальным колоритом. Флагманским продуктом стала парфюмированная интерпретация Бабы-яги, где вместо стандартных нот пачули и сандала звучат аккорды грибной поляны и мшистого леса.

Идея проекта родилась как осознанный ответ на доминирование западных брендов с их темами сексуальности и доминирования. Как отмечает основательница, команда стремилась создать альтернативу — теплые, лиричные ароматы с деликатным шлейфом, которые бы «говорили по-русски». Особенностью производства стала ручная работа и строгое соответствие заданной теме, будь то мифологический персонаж или природный ландшафт.

Такие продукты помогают пережить опыт погружения в сказочную атмосферу, где знакомые с детства сюжеты обретают новое измерение. Можно ощутить, чем пахнет «Тридевятое царство», «Василиса Прекрасная», «Леший», «Живая вода» и многое другое.

