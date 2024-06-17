Григорий Лепс оказался на 43 года старше своей невесты, студентки из МГИМО

Исполнитель Григорий Лепс представил общественности свою невесту: 18-летнюю студентку МГИМО. Разница в паре переваливает за 40 лет. KP.RU узнала у родственников девушки, насколько серьезно настроен артист и не разыгрывает ли он поклонников.

Аврора Киба — молодая и загадочная девушка, оказавшаяся новой возлюбленной Лепса. По крайней мере, по откровенным намекам блогера и исполнителя. На днях он рассекретил отношения с молодой студенткой во время премии МУЗ-ТВ. Судя по ее блогу, артист активно заваливает 18-летнюю дорогими подарками. Он подарил ей и ее близким огромные букеты роз, а лично девушке вручил кольцо ювелирного бренда.

Украшение Аврора засняла на фоне бокала, намекая на то, что предложение уже точно было.

Мать молодой студентки не комментировала происходящее, а 74-летняя бабушка оказалась очень удивлена новостям о свадьбе. По ее словам, сразу никакой свадьбы не будет, даже если женихом будет Лепс. Все должно быть как положено: предложение, помолвка, венчание, а только потом официально в ЗАГС.

Самое интересное, что еще в прошлом году Аврора посещала концерты Лепса. Как и все поклонники она пела, танцевала, снимала видео. Однако как ее угораздило попасть в отношения с певцом до сих пор загадка. Не исключено, что это шутка или пиар-ход.

Ранее сообщалось, что Антонов и Лепс поддержали включение песен SHAMANа и Газманова в школьную программу