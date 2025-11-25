Грядет налог для владельцев иномарок: Матвиенко предложила заставить платить за ОМС
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение о необходимости создания механизма участия в системе обязательного медицинского страхования для неработающих граждан, имеющих признаки высокого дохода. Об этом сообщает издание mk.ru.
Матвиенко уточнила, что не имеется в виду возвращение уголовной статьи за тунеядство. Она подчеркнула, что существующая система справедлива по отношению к пенсионерам, детям, студентам, инвалидам и домохозяйкам, за которых взносы платят региональные бюджеты.
Речь идет о гражданах, которые не имеют официального трудоустройства, но обладают дорогостоящим имуществом, таким как автомобили Mercedes, и, по мнению спикера, имеют значительные незадекларированные доходы. При этом они не производят отчислений в систему ОМС.
