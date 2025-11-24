Грядет налоговый апокалипсис: что ждет малый бизнес после повышения НДС

Еще 3% налогоплательщиков применяют ставку 7%, тогда как стандартную ставку 20% используют 15% новых предпринимателей. Статистика отражает предпочтения бизнеса при выборе системы налогообложения в начале деятельности.

20 ноября Государственная дума приняла закон о повышении основной ставки НДС до 22% с 2026 года. Документ сохраняет льготную ставку 10% для социально значимых товаров. Одновременно утверждено поэтапное снижение порога выручки для перехода на НДС с текущих ₽60 млн до ₽10 млн к 2028 году.

