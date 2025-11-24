Грядет налоговый апокалипсис: что ждет малый бизнес после повышения НДС

Каждый четвертый налогоплательщик начинает работу с пониженной ставкой НДС

Общество
Кошелек с деньгами

Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил о распределении ставок НДС среди новых налогоплательщиков. Согласно данным ведомства, 74% предпринимателей выбрали льготную ставку в размере 5%, сообщают «Ведомости».

Еще 3% налогоплательщиков применяют ставку 7%, тогда как стандартную ставку 20% используют 15% новых предпринимателей. Статистика отражает предпочтения бизнеса при выборе системы налогообложения в начале деятельности.

20 ноября Государственная дума приняла закон о повышении основной ставки НДС до 22% с 2026 года. Документ сохраняет льготную ставку 10% для социально значимых товаров. Одновременно утверждено поэтапное снижение порога выручки для перехода на НДС с текущих ₽60 млн до ₽10 млн к 2028 году.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье  зафиксировали  снижение числа преступлений.