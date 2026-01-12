Грядет солнечная буря? К Земле поворачивается опасная активная зона

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили о появлении крупного активного центра на обратной стороне Солнца. В течение последних четырех дней в этой области было зафиксировано как минимум две мощные вспышки, предварительно классифицируемые как события высшего X-класса, пишет News.ru.

Активный регион в настоящее время находится вне зоны прямой видимости с Земли, однако в ближайшие двое суток он выйдет на видимую сторону солнечного диска. Это позволит ученым приступить к детальному изучению происходящих в нем процессов. Пока наблюдаемые вспышки не оказывают какого-либо влияния на нашу планету. Оценки возможных геомагнитных последствий будут даны после начала прямых наблюдений за областью.

Кроме того, в ночь на 13 января 2026 года на невидимой с Земли стороне Солнца была зарегистрирована вспышка балла M3.3. Уловить подобные события обычно сложно, но в данном случае источник излучения располагался практически у самого края солнечного диска. Это позволило детектировать выброс энергии, значительная часть которого оказалась скрыта за горизонтом светила. По мнению экспертов, реальная мощность вспышки могла быть существенно выше наблюдаемой. Точные измерения затруднены отсутствием специализированных космических аппаратов, способных вести непрерывный мониторинг всей поверхности Солнца.

