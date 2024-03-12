«Грязные» сотрудники и не только: раскрыты неочевидные признаки плохого ресторана

Существует масса способов определить уровень ресторана буквально за несколько минут. Но некоторые из них настолько неочевидны, что известны только работникам сферы гостеприимства. Несколько секретов нам раскрыла основатель международной школы wow-сервиса Анастасия Егорова.

По ее словам, понять уровень сервиса можно уже при бронировании стола по телефону: все зависит от того, как быстро ответили на звонок, вежливо общались или не очень.

«Важно и то, как вас встретили. Отсутствие хостес или администратора — еще не признак плохого ресторана. Но если ни один сотрудник не отреагировал на вас, продолжая заниматься своими делами — это уже тревожный звонок. По дороге в зал не забудьте отметить, как пахнет внутри, комфортны ли температура воздуха, громкость и качество фоновой музыки, расстояние между столами — эти нюансы влияют на то, насколько приятно вы проведете время», — пояснила Егорова корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня».

Важно оценить и официантов: чистая ли их униформа, выглажены ли фартуки и рубашки.

«Опрятность — одно из основных требований к персоналу. Кстати, одинаковая хорошая обувь говорит о классе ресторана и особой заботе о своих работниках. Еще я обращаю внимание на прически — убраны ли волосы, не мешают ли они работе, и на маникюр — слишком длинные или неухоженные ногти вызывают неприятное ощущение», — уточнила эксперт.

Следующее, что стоит внимательно изучить — это меню: плотность страниц, шрифт, формат описания и то, насколько приятно держать его в руках.

«Кожаные папки с файлами давно вышли из моды. Также на меню не должно быть потертостей, грязных пятен или следов от пальцев. Большой стоп-лист, то есть блюда, которые есть в меню, но по какой-то причине их не могут сейчас приготовить — говорит о некомпетентности шеф-повара или неотлаженной схеме снабжения ресторана», — добавила собеседница.

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