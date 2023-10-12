«Грязный приворот убийственен»: колдун Гришин рассказал, как порча поедает жертву присушки

Люди всегда мечтали получить неограниченную власть над другим человеком. Все знают, что приворот очень опасен и ни одна из сторон счастлива в таких отношениях не будет. Однако некоторые думают, что можно сделать присушку — тогда точно все получится.

По мнению, эзотериков безобидных приворотов не существует. Колдун и мастер таро Алексей Гришин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что любое магическое воздействие на человека очень опасно.

«В области любовной магии существует огромное количество разных негативных и позитивных воздействий, но мы должны понимать, что любое воздействие, которое оказывается на субъект без его ведома, является деструктивом», — подчеркнул Гришин.

Любой ритуал зависит от силы и умений мастера, а название ритуала не имеет значения, добавил он.

«Половой приворот еще называют грязным приворотом. Названий у всех этих действий миллиард, но по сути все это негатив», — пояснил колдун.

А так называемая присушка потом трансформируется в порчу, которая начинает паразитировать на человеке, убежден собеседник издания. Восстановиться после такой магической атаки очень сложно.

«Но сделать это можно, если вовремя ее увидеть, почувствовать и обратиться к специалисту. Нужно провести чистку, восстановление энергии, а также поставить защиту именно от магического деструктива», — заключил Гришин.

Ранее колдун рассказал, что за болезнь поразила школьниц в Кении.