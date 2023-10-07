«Кармический подтекст»: стала известна причина появления нового вируса, которым заболели школьницы в Кении

Неизвестную болезнь, которая парализовала ноги подростков, нашли в Кении. Жертвами стали сразу несколько сотен учениц обычной общеобразовательной школы. Выглядят девочки по-настоящему жутко, словно реализовался сценарий фильма про зомби-апокалипсис. С откинутыми головами, подростки дергаются, раскачиваются и с трудом стоят на ногах.

Сейчас школу закрыли, а образцы крови учениц изучают в столице Кении Найроби.

Колдун и мастер таро Алексей Гришин пролил свет на эту загадочную историю. По его словам, тут нет никакого магического вмешательства, как уже подумали многие, кто посмотрел это видео.

«Здесь есть астрологический, кармический подтекст: мы в 2024 году перейдем в период огня на 20 лет, а для этой стихии характерно все, что имеет широкое распространение, в том числе и вирусы», — заявил колдун интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Гришин уверен, что даже коронавирус был предвестником периода огня.

«Для текущего переходного периода свойственно появление каких-то новых недугов и мутаций, но именно магия никак не связана с этим вирусом», — подчеркнул эксперт.

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