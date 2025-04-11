Гроб с телом Паши Техника доставлен на Николо-Архангельское кладбище

Гроб с телом рэпера Паши Техника прибыл на Николо-Архангельское кладбище, где в самое ближайшее время состоятся похороны. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Гроб с умершим музыкантом Пашей Техником был доставлен из церкви, где проходила церемония прощания с рэпером, на Николо-Архангельское кладбище. Там его встречали несколько сотен человек. Среди толпы как его поклонники, так и правоохранители, которые обеспечивают порядок. К кладбищу подтянули представителей ДПС, полиции и Росгвардии. По имеющимся данным, на кладбище собралось около 500 человек.

Ранее сообщалось, что возле храма, где проходила панихида по покойному, правоохранителям пришлось задержать нескольких человек за нарушение общественного порядка. Поклонники умершего лезли через церковную ограду, мешали людям выходить их храма и даже устроили драку.