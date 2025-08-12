Громкие звуки секса соседей вынудили петербуржцев сменить жилье

Жители одного из домов в Санкт-Петербурге были вынуждены съехать из своей квартиры из-за чересчур шумных интимных утех, доносившихся из соседних апартаментов. Об этом информировал телеграм-канал «Mash на Мойке».

Указанный инцидент произошел на улице Жуковского. Семейная пара, проживавшая по соседству, приняла решение о продаже своей недвижимости, поскольку больше не могла выносить оглушительные звуки, сопровождавшие интимные акты.

Как утверждают другие обитатели дома, рядом с ними расположена гостиница, практикующая сдачу номеров на короткий срок. В этих апартаментах часто останавливаются сомнительные постояльцы, чьи развлечения становятся достоянием всего двора.

Граждане обращались с жалобами во всевозможные инстанции с целью прекращения этого безобразия, однако их усилия не увенчались успехом.

