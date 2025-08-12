Побывавшая не раз на МКС американская астронавт рассказала о сексе в космосе

По мнению Николь Скотт, которая ранее работала в NASA, интимные отношения в условиях невесомости вполне реальны. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом YouTube-канала LADbible Stories.

Скотт дважды совершала полёты в космос: в 2009 и 2011 годах. В общей сложности она провела на Международной космической станции (МКС) 103 дня.

Один из присутствующих задал ей вопрос о том, возможен ли интим в условиях космического пространства. Она ответила, что сама не занималась этим на Международной космической станции и не слышала, чтобы кто-то из космонавтов практиковал подобное. Однако она выразила уверенность, что это вполне осуществимо.

«Не думаю, что что-то может физически помешать вам заняться сексом в космосе (…) Знаете, я могу вообразить что-то вроде плаванья в бассейне. Вы ведь можете заниматься сексом там», — пофантазировала Скотт.

Она сказала с улыбкой, что, в конце концов, если кому-то очень захочется заняться сексом в условиях невесомости, они обязательно придумают, как это сделать.

