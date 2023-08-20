Громкий взрыв прогремел в Курске у вокзала, возможно падение украинского БПЛА

В соцсетях распространяется видео сильного взрыва на территории Курска. Инцидент произошел на западе города.

«Взрыв в районе вокзала в Курске: вероятно прилет БПЛА», - приводится в публикациях.

Как сообщают очевидцы, перед взрывом был сильный хлопок в воздухе. В настоящее время в городе звучат сирены машин экстренных служб.

Что именно стало причиной происходящего пока не приводится. Вероятно прилет снаряда или беспилотника со стороны Украины.

Ранее Министерство обороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике ВСУ. В ведомстве уточнили, что в уничтожении объекта участвовала система ПВО.