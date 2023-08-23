Гроза, дождь и до плюс 20 градусов ожидаются в Московском регионе в среду

В среду, 23 августа, в столичном регионе ожидается облачная погода. Прогнозируются дожди. Местами возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пятнадцати до двадцати градусов тепла, в Москве — от шестнадцати до восемнадцати градусов, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о снижении температуры в Московском регионе. По словам синоптика, это связано с вторжением холодных воздушных масс.