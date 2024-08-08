Гроза и дожди прогнозируются сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе прогнозируются дожди и гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов.

Ветер будет северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее врач-эндокринолог Татьяна Фролова рассказала, какие блюда не стоит есть в жаркую погоду.