Гроза и дожди прогнозируются сегодня в Подмосковье
Грозы и до 25 градусов тепла ожидаются в Подмосковье в четверг
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Сегодня в столичном регионе прогнозируются дожди и гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов.
Ветер будет северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.
Ранее врач-эндокринолог Татьяна Фролова рассказала, какие блюда не стоит есть в жаркую погоду.