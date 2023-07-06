«Грозила сжечь автомобили, царапала кузовы»: жители подмосковной деревни пожаловались на неадекватную соседку

Жители деревни Голубое под Солнечногорском пожаловались на неадекватное поведение своей соседки. Якобы женщина уже не первый год буянит, и управы на нее нет.

По словам одной из жительниц населенного пункта Елены Б. (имя изменено — Прим. ред.), женщина нередко пребывает в неадекватном состоянии.

«Недавно она испортила несколько машин во дворе жилого дома, где она сама и проживает. Била и царапала кузовы кирпичом. А потом грозила вообще сжечь автомобили. Мы обеспокоены, правоохранительные органы не приняли меры. К нам приезжали сотрудники Крюковского ГОП Солнечногорского ОМВД, которые сказали, что состава преступления нет», — рассказала Елена Б. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, женщина продолжает бесчинствовать в поселке. Она делает надписи, содержащие угрозы жителям, каким-то острым предметом в местах общего пользования, подъездах и лифтах.

Как сообщили нам в пресс-службе городского округа Солнечногорск, в происходящем уже разбираются.

«В настоящее время проверка по данному факту проводится УУП Крюковского ГОП. По окончании проверки материал будет направлен в отдел дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ. Срок 8-9 июля», — уточнили в пресс-службе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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