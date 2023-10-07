Грозит хроническими болезнями: выяснилось, в каких случаях лучше не общаться с родственниками

Клинический психолог Мария Борисова считает, что иногда следует прерывать или ограничивать общение с родственниками и близкими людьми. Она объяснила, в каких ситуациях необходимо на время дистанцироваться и задать рамки, даже если кажется, что это неправильно.

По мнению Борисовой, людям с детства внушают, что нельзя не общаться с родственниками, каким бы ни было их поведение.

«В том-то и дело, что можно. Можно не общаться с людьми, которые причиняют тебе боль, пусть и словом, и это будет взрослое решение, принятое человеком», — рассказала Борисова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что даже общение с родными людьми бывает травматичным и нередко портит наше психологическое состояние на протяжении длительного времени. Это грозит не только испорченным настроением, но и стрессом и хроническими болезнями.

«Это может быть постоянная критика ваших умений, способностей, внешности или характера. И часто нет конкретной причины, по которой на вас регулярно вымещают негатив. Это напоминает буллинг в школе, когда жертвой становится кто угодно», — пояснила собеседница.

Борисова привела и другие примеры, когда общение следует сократить: критика ваших доходов, детей, нежелания вступить в брак и завести семью в момент, когда вы к этому еще не готовы. Сюда же относятся комментарии из-за недостаточного или лишнего веса.

При этом, по словам психолога, не всегда удается держать дистанцию в общении с родственниками. Особенно, когда речь идет о несовершеннолетних детях и их родителях.

«Но уже с подросткового возраста можно обозначать, какие темы разговора вам неприятны. Вы можете пару раз переводить это в шутку и не обращать внимания, но в четвертый-пятый раз уже надоест. Поэтому следует осознанно решать эту проблему», — подчеркнула эксперт.

Собеседница добавила, что в случае неприятной ситуации следует заявлять: «Мне неприятно слышать такие вещи», «Я не просил(-а) комментариев на эту тему». При этом не нужно делать это из злых побуждений и желания отомстить. Это необходимо только для психологического комфорта.

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