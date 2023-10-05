«Такой вид садизма»: психолог объяснила, почему люди исчезают без объяснения причин

Обиду, непонимание и боль чувствуют люди, с которыми резко и без объяснения причин прекратили общение. Игнорирование, по мнению экспертов, признано одним из самых жестких видов психологического насилия.

Если вам не отвечают на звонки и сообщения несмотря на то, что еще вчера было все нормально — значит, вы стали жертвой гостинга. Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему люди исчезают без объяснения причин.

«Гостинг — это не только наплевательское отношение к человеку. Это намеренное исключение себя из жизни другого человека, друга или партнера», — заявила Токарева.

По ее словам, такое явление стало набирать обороты с развитием соцсетей и виртуального общения.

«Это в первую очередь трусость того, кто это совершает. Его нежелание экологично и трезво закончить отношения, потому что отношения — это ответственность. Соцсети так плотно вошли в нашу жизнь, что теперь для людей трусливых это стало способом уйти из отношений, не объясняя причин», — пояснила психолог.

Исчезнуть, уйти по-английски — это было всегда, уверена Токарева. Такие люди просто не задумываются, что будет чувствовать человек по ту сторону монитора.

«Это бесконечно травматично для второго человека, потому что с ним закончили отношения, не предупредив его. Это такой вид садизма», —заключила собеседница издания.

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