Группа компаний «БИОЭН» доставила из Подмосковья необходимую помощь в Алчевск в рамках «Доброго дела»

Необходимую помощь для «Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов „Возрождение“ в город Алчевск в ЛНР направили из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Отмечается, что учреждению передали бытовую технику, проектор, пеленальный столик, ширму для кукольного театра, книги, а также костюмы для театрализованных поздравлений тяжелобольных детей дома.

«Мы часто получаем специфические запросы, требующие дополнительного включения. Тогда мы обращаемся к нашим партнерам, чтобы никого не оставить без внимания и поддержать наших соотечественников на Донбассе», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Управляющий партнер компании «БИОЭН» Олег Максимов подчеркнул, что невозможно остаться в стороне, когда страдают люди, особенно, когда это касается детей. До этого компания отправила в ДНР цистерну для развоза воды, также доставили нашим бойцам бронежилеты, тактические шлемы, подавители БПЛА и два УАЗа, а также передали более 200 тонн картошки.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».